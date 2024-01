CAN 2023: le message d’accueil de Didier Drogba aux équipes participantes

- Publicité-

Dans quelques jours les rideaux se lèveront pour la 34eme édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) sur la terre ivoirienne. Et l’ambassadeur de la CAN 2023, Didier Drogba adresse un message d’accueil aux équipes participantes.

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 ouvrira ses portes le samedi 13 janvier 2024, avec le match d’ouverture Côte d’Ivoire-Guinée-Bissau au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé à Anyama. Et l’international ivoirien, Didier Drogba, nommé ambassadeur de la CAN 2023, par le Comité d’Organisation de la CAN (COCAN) va surement jouer un rôle important lors de cette ouverture.

Mais en prélude à ça, la légende ivoirienne de 45 ans a envoyé un message très important aux joueurs, mais aussi aux supporters qui feront le déplacement sur la Côte d’Ivoire pour cette grande messe du cuir rond, dans la matinée de ce jeudi 11 janvier 2024 sur sa page Facebook. « Le Monde arrive chez nous, en terre d’Eburnie. Bienvenue chez Vous, en terre d’accueil, en Terre de joie, en Terre de civisme. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens vous attendent pour vivre ensemble la plus belle des CAN!! », a indiqué Didier Drogba

Ce message de l’ambassadeur entre en droite ligne avec le slogan de la compétition « La CAN de l’hospitalité », afin de permettre à tous ceux qui feront le déplacement dans toutes les villes ou se dérouleront toutes les rencontres de se sentir comme chez eux.