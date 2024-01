CAN 2023: le Ghana et la Côte d’Ivoire en danger, le programme de ce lundi 22 janvier

-Publicité-

Découvrez les rencontres au programme ce lundi, comptant pour la troisième et dernière journée des phases de poule de la CAN 2023. Guinée Equatoriale-Côte d’Ivoire et Mozambique-Ghana sont notamment les chocs du jour.

La troisième et dernière journée des phases de groupe de la CAN 2023 s’ouvre ce lundi. Quatre rencontres sont au programme à travers les pelouses ivoiriennes. Battus par le Nigéria lors de sa précédente sortie dans la poule A, la Côte d’Ivoire va tenter de relever la tête face à la Guinée-Bissau.

Une rencontre décisive cependant pour les deux formations en quête de leur qualification pour les huitièmes de finale. Avec trois points au compteur, les Eléphants doivent arracher la victoire pour passer directement au second tour contre le Nzalang Nacional dont un match nul suffira à son bonheur.

Toujours dans ce groupe, le Nigéria croisera les crampons avec la Guinée-Bissau. Si leurs adversaires n’ont plus rien à gagner dans cette compétition, avec les Djurtus déjà éliminés, les Super Eagles sont eux en lice pour les phases à élimination directe.

Et contre les hommes de Baciro Candé, la bande à Victor Osimhen devrait logiquement prendre les trois points de la victoire qui lui ouvrirait les portes du second tour et probablement lui assurerait la première place.

Le programme de ce lundi (heure en GMT+1):

Groupe A (18 heures)

Guinée Équatoriale-Côte d’Ivoire

Guinée-Bissau-Nigeria

Groupe B (21 heures)

Cap-Vert-Égypte

Mozambique-Ghana