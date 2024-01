CAN 2023: le constat terrible de Rigobert Song après Sénégal 3-1 Cameroun

-Publicité-

En conférence de presse après la défaite du Cameroun face au Sénégal (1-3) ce vendredi soir, Rigobert Song a demandé du temps pour son équipe, qui est toujours en apprentissage.

Le Cameroun est plus que jamais dos au mur. Contraints de gagner face au Sénégal après leur triste match nul contre la Guinée (1-1) lundi dernier, les Lions indomptables sont encore passés à côté de leur objectif. Opposés aux champions en titre ce vendredi soir, à l’occasion de la 2è journée du groupe C à la CAN 2023, la bande à André Onana s’est inclinée sur le score de 3-1. Une défaite qui amenuise d’avantage les chances de qualification des Camerounais en huitièmes de finale.

En conférence de presse après la rencontre, le sélectionneur du Cameroun a livré ses impressions de la prestation de ses poulains. Et Rigobert Song estime que son équipe est bien loin de son niveau d’antan. «Aujourd’hui, je pense que je l’ai dit. Nous avons une jeune équipe. Il faut reconnaitre qu’aujourd’hui, ce ne sont plus les années passées. Il faut reconnaitre ça et savoir que maintenant, nous rebâtissons une équipe pour le futur. Il faut nous accorder encore quelque temps. Peut-être que je partirai, mais il faudra que celui qui arrive trouve quelque chose et soit dans la continuité», a lancé le coach camerounais.

Avec un seul point au classement, le Cameroun va devoir remporter la victoire lors de son dernier match dans le groupe C, contre la Gambie, pour espérer arracher son ticket pour les huitièmes de finale.