CAN 2023: le chanteur A’Salfo réagit après la défaite des Eléphants face au Nigéria

-Publicité-

La Côte d’Ivoire a été battue dans la soirée du jeudi 18 janvier 2024 par les Super Eagles du Nigéria. Et depuis lors les voix ne cessent de s’élever.

La sélection ivoirienne a été battue par les Super Eagles du Nigéria dans la soirée du jeudi 18 janvier 2024, sur un score de 1-0. Et rapidement les commentaires se sont enflammés sur la toile. Dans la foulée, A’Salfo, le lead vocal du quatuor de Zouglou, Magic System a aussi réagi à travers une publication sur sa page Facebook ce vendredi 19 janvier 2024.

«Désormais si vous écoutez l’hymne (de la CAN Côte d’Ivoire 2023 : ndlr) et que vous n’entendez plus la voix de Yemi Alade, ne soyez pas surpris hein. Ivoirien n’aime pas foutaise», écrit-il, avec un émoticône furieux.

Il faut noter que le groupe Magic System et la nigériane Yemi Alade, de même que l’Égyptien Mohamed Ramadan sont co-auteurs et interprètes de l’hymne Akwaba.

Pour rappel, la Côte d’Ivoire a encore toutes ses chances d’accéder aux 8es de finale. A défaut de conserver la tête du groupe A, une victoire lundi face aux Équato-guinéens leur assurerait la qualification.