CAN 2023: le calendrier complet de la compétition

La prochaine édition de la CAN 2023 en Côte d’ivoire promet d’être passionnante, avec la participation de certaines des meilleures équipes de football du continent africain. Plusieurs stades à travers le pays seront le théâtre de ces rencontres sportives mémorables.

Double champions d’Afrique et hôtes de la compétition, les Ivoiriens lanceront leur tournoi face aux Djurtus bissau-guinéens lors du match d’ouverture, qui se déroulera au stade d’Ebimpé, près d’Abidjan.

Le calendrier dévoilé par la Confédération Africaine de Football a également révélé les adversaires du Maroc dans le Groupe F. Les Lions de l’Atlas joueront leurs matchs de la phase de poules dans la ville de San-Pédro. Le premier match les opposera à la Tanzanie le 17 janvier à 18h00, suivi d’un match contre la RD Congo le 21 janvier à 15h00, et enfin, un duel contre la Zambie le 24 janvier à 21h00. Ces rencontres seront certainement des occasions de voir des talents exceptionnels à l’œuvre.

La CAN est un événement majeur dans le calendrier du football africain et attire l’attention de millions de fans à travers le continent et à travers le monde. C’est une célébration du talent, de la compétition et de la passion du football africain. Les supporters peuvent s’attendre à des moments de grand spectacle, de suspense et d’émotion tout au long du tournoi.

Le Calendrier de la compétition: