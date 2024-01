CAN 2023: l’Angola surclasse la Mauritanie et se relance

-Publicité-

L’Angola a pris le dessus sur la Mauritanie (3-2) ce samedi soir, à l’occasion de la deuxième journée du groupe D de la CAN 2023. Un succès précieux des Palancas Negras qui se rapprochent de la qualification pour les huitièmes de finale.

Festival de but ce samedi soir au stade de Bouaké entre l’Angola et la Mauritanie. Au terme d’une rencontre plaisante, comptant pour la deuxième journée du groupe D de la CAN 2023, les Palancas Negras se sont imposés sur le score de 3-2.

Un doublé de Gelson Dala et un joli but de Gilberto ont suffi aux hommes du sélectionneur Amir Abdou de prendre les trois points de la victoire. Valeureux jusqu’au bout, les Mourabitounes n’ont pas du tout démérité avec deux buts inscrits dans cette rencontre, par Sidi Bouna Amar en fin de première période et Aboubakary Koita à l’heure de jeu. Pas assez cependant pour les Mauritaniens qui s’inclinent donc.

Avec cette victoire, l’Angola prend quatre points au compteur et prend la tête de la poule D, devant le Burkina Faso qui a été accroché par l’Algérie (2-2) un peu plus tôt. Les deux équipes vont se retrouver lors de la dernière journée, mardi prochain, pour tenter de valider leur ticket pour les huitièmes de finale. A noter qu’un nul suffira aux deux formations pour passer au second tour.