CAN 2023: l’Angola prévient l’Algérie

Déjà en Côte d’ivoire, hôte de la CAN 2023, l’Angola veut dépasser le premier tour de la compétition africaine. Un message fort envoyé aux locataires du groupe D.

Absent de l’édition 2021 au Cameroun, l’Angola participera à sa 9e phase de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Palancas Negras sont dans le Groupe D avec l’Algérie, le Burkina Faso et la Mauritanie Quarts de finaliste en 2008 et 2010, les Angolais ambitionnent de faire mieux en Côte d’Ivoire.

« Nous avons atteint notre objectif principal, qui était de nous qualifier et de venir ici. Il est très important pour le football angolais de participer au plus grand tournoi du continent », a déclaré le sélectionneur Pedro Gonçalves à Cafonline.

Et d’ajouter : « Nous devons concevoir de nouveaux rôles et c’est important pour nous dans la phase de groupes et penser à nous qualifier pour les huitièmes de finale. ». Arrivés jeudi à Bouaké, la deuxième ville de la Côte d’ivoire, les Angolais disputeront leur premier match contre l’Algérie, championne 2019, le lundi 15 janvier au Stade de la Paix de Bouaké.