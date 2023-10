CAN 2023: la réaction de Sadio Mané après le tirage au sort

Sadio Mané a livré ses premières impressions, après le tirage au sort de la CAN ivoirienne, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024.

Le tirage au sort de la CAN 2023, reportée en 2024, a été effectué ce jeudi soir en Côte d’ivoire. Un tirage qui a accouché de belles confrontations, notamment dans le groupe C, dit de la mort, composé du Sénégal, du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. Les champions d’Afrique en titre sénégalais devront donc montrer leur meilleur visage dès le but de la compétition pour se hisser au tour suivant.

Présent en Côte d’ivoire pour ce tirage, la superstar des Lions de la Teranga, Sadio Mané, a livré ses premières impressions sur ce groupe C. L’attaquant de Al Nassr en Arabie saoudite s’attend à des rencontres difficiles. «Je pense que c’est un groupe très difficile. Je suis à moitié Gambien et Guinéen. Mes parents viennent de Guinée, et le Cameroun est présent, donc ce sera un groupe assez compliqué. Nous allons tout faire pour passer le premier tour et mettre en œuvre tous nos moyens», a déclaré l’ancien de Liverpool et du Bayern Munich, relayé par Afrique Sports.

Pour Sadio Mané, cette CAN sera même la plus relevée de l’histoire de la compétition. «Il n’y a plus de petites équipes. La preuve est que, on a failli se faire éliminer au premier tour au Cameroun. Mais heureusement avec un peu de chance, nous étions passés. Maintenant, à mon avis, tous les groupes sont des groupes de la mort. Tous les matchs seront disputés parce que toutes les équipes présentes ont au moins joué une CAN. A mon avis, ça sera la CAN la plus relevée, que le meilleur gagne», avait lâché le Sénégalais au micro de Canal+, avant le tirage au sort.

Désormais fixées sur leur sort pour cette CAN ivoirienne, les nations qualifiées pourront se préparer idéalement. Et ça commence par cette trêve internationale d’octobre, au cours de laquelle elles disputeront plusieurs rencontres amicales. D’ailleurs, lundi prochain, le Sénégal et la Côte d’ivoire s’affronteront dans une répétition générale, avant leur confrontation dans le groupe C de la CAN 2023.