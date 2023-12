CAN 2023: la pré-liste de la Côte d’Ivoire avec un contingent de Ligue 1

-Publicité-

Le sélectionneur de la Côte d’ivoire, Jean-Louis Gasset, a fait appel à 54 joueurs pour sa liste provisoire dans le cade de la CAN 2023. Plusieurs pensionnaires de Ligue 1 figurent dans le groupe.

Hôte de la CAN 2023, la Côte d’Ivoire a pré-convoqué un groupe de 54 joueurs pour le tournoi continental qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024. Dans cette liste, on remarque la présence du défenseur de l’Olympique de Marseille, Bamo Meïté (22 ans), jamais appelé en sélection. Egalement en quête de leur première cape en sélection, l’attaquant de l’OGC Nice, Evann Guessand (22 ans), et l’arrière gauche du Havre, Christopher Operi, font également partie de ce groupe élargi.

Absent lors du dernier rassemblement, Wilfried Zaha est aussi appelé, tout comme Eric Bailly qui signe son retour après plusieurs mois d’absence. Autre revenant, Jean-Philippe Gbamin (28 ans, 17 capes), à la relance depuis début novembre à Dunkerque (2 matchs de Ligue 2).

Au rayon des absents, on retrouve notamment Gervinho et Sylvain Gbohouo. Agé de 36 ans, l’ancien attaquant d’Arsenal a été zappé en raison de son statut de joueur sans club, qu’il traine depuis des mois. Plus appelé depuis des années, le gardien de but ivoirien fait de son côté, les frais de son manque de compétition dans les jambes depuis son retour sur les pelouses après sa longue suspension pour dopage. Pour rappel, la Côte d’Ivoire est logée dans le groupe A, avec le Nigéria, la Guinée-Equatoriale et la Guinée-Bissau.

La présélection de la Côte d’Ivoire pour la CAN 2023: