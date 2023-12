CAN 2023: la liste provisoire des Super Eagles du Nigéria

-Publicité-

La Confédération africaine de football a dévoilé la composition provisoire du Nigéria en vue de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 présentée par le sélectionneur des Super Eagles, José Peseiro.

Le Nigéria a aussi composté une pré-liste pour la phase finale de la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d’ivoire. Une liste provisoire envoyée à la CAF, avant la liste définitive dont la date limite est fixée au 3 janvier prochain.

Cette liste élargie comprend trois joueurs évoluant dans le championnat local: – Ojo Oluwasegun (Enyimba FC), Christian Nwoke (Sporting Lagos FC) et Obasogie Amas (Bendel Insurance).

Une liste définitive d’au plus 27 joueurs

Suite à une décision du comité d’organisation de la CAN de la CAF, les 24 équipes auront droit à une équipe finale de 27 joueurs, soit quatre de plus que les 23 initiaux des tournois précédents. L’inscription des quatre joueurs supplémentaires sur la liste définitive n’est qu’une option.

« Dans le cas où une équipe soumet une équipe finale composée de 24 à 27 joueurs, seuls 23 d’entre eux seront disponibles pour la sélection pour chaque match du tournoi« , est-il écrit sur le site internet de la CAF.

« En attendant, un joueur de l’équipe finale ne peut être remplacé qu’après une blessure grave, au moins 24 heures avant le premier match de l’équipe, après approbation du certificat médical par la Commission médicale de la CAF« , est-il ajouté.

La phase finale de la CAN 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024, dans les villes ivoiriennes d’Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro. A noter que le Nigéria est logé dans le groupe A, avec la Côte d’ivoire, la Guinée-Equatoriale et la Guinée-Bissau.

La liste complète de l’équipe provisoire du Nigeria :

Francis Uzoho

Temitayo Aina

Jamilu Collins

Ndidi Wilfred

William Ekong

Ajayi Adesewo

Ahmed Musa

Ogochukwu Onyeka

Victor Osimhen

Ayodele-aribo Oluwaseyi

Samuel Chukwueze

Ademola Lookman

Zaidu Sanusi

Kelechi Iheanacho

Moses Simon

Adebayo Adeleye

Calvin Ughelumba

Alexander Iwobi

Sadiq Umar

Awaziem Collins

Tyronne Ebuehi

Kenneth Omeruo

Ojo Oluwasegun

Akpoguma Ufuoma

Victor Boniface

Onyemaechi Bruno

Samuel Bright

Bonaventure Dennis

Ebere Onuachu

Terem Moffi

Dessers Cyriel

Tella Temitayo

Nwadike Onyedika

Oluwafisayo Dele-Bashiru

Torunarigha Jordan

Alhassan Abdullahi

Kelechi Nwakali’

Christain Nwoke

Stanley Nwabali

Obasogie Amas