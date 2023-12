CAN 2023: la liste du Nigéria avec Victor Osimhen

-Publicité-

Le sélectionneur national du Nigéria, José Peseiro, a annoncé une liste de 25 joueurs pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Le tournoi se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024.

Après une liste élargie à 40 joueurs dont trois gardiens de but issus du championnat local, le sélectionneur national du Nigéria a dévoilé vendredi son groupe définitif pour la phase finale de la CAN 2023. José Peseiro a en effet communiqué vendredi un contingent de 25 Super Eagles pour le tournoi continental qui se déroulera en Côte d’ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024.

Récemment élu joueur africain de l’année, Victor Osimhen fait partie de la liste tout comme le capitaine Ahmed Musa et le gardien de Chippa United, Stanley Nwabili. Ce dernier, convoqué pour résoudre la crise des gardiens de but de l’équipe nationale, est rejoint par le premier choix de longue date, Francis Uzoho, et le gardien de l’Enyimba FC, Leke Ojo, qui est le seul joueur évoluant dans le championnat local.

Le vice-capitaine William Troost-Ekong, signe également son retour après avoir raté les récents matchs des Super Eagles en raison d’une brouille avec son sélectionneur. Pour rappel, le Nigéria est logé dans le groupe A avec la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau et la Guinée-Equatoriale.

La liste officielle du Nigéria pour la CAN 2023:

Gardiens de but : Stanley Nwabili (Chippa United, Afrique du Sud) ; Francis Uzoho (Omonia FC, Chypre) ; Olorunleke Ojo (Enyimba FC)

Défenseurs : Olaoluwa Aina (Nottingham Forest, Angleterre) ; Chidozie Awaziem (Boavista FC, Portugal) ; Bright Osayi-Samuel (Fenerbahce FC, Turquie) ; William Troost-Ekong (PAOK Salonique, Grèce) ; Bruno Onyemaechi (Boavista FC, Portugal) ; Kenneth Omeruo (Kasimpasa FC, Turquie) ; Oluwasemilogo Ajayi (West Bromwich Albion, Angleterre) ; Calvin Bassey (Fulham FC, Angleterre) ; Zaidu Sanusi (FC Porto, Portugal)

Milieux de terrain : Wilfred Ndidi (Leicester City, Angleterre) ; Raphaël Onyedika (Club de Bruges, Belgique) ; Joe Ayodele-Aribo (Southampton FC, Angleterre) ; Frank Onyeka (Brentford FC, Angleterre) ; Alex Iwobi (Fulham FC, Angleterre)

Attaquants : Ahmed Musa (Sivasspor K, Turquie) ; Victor Osimhen (Napoli SC, Italie) ; Kelechi Iheanacho (Leicester City, Angleterre) ; Sadiq Umar (Real Sociedad, Espagne) ; Moïse Simon (FC Nantes, France) ; Ademola Lookman (Atalanta FC, Italie) ; Samuel Chukwueze (AC Milan, Italie) ; Victor Boniface (Bayer Leverkusen, Allemagne).