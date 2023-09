CAN 2023: la liste des arbitres retenus avec deux béninois

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des arbitres retenus pour officier les différentes rencontres de la phase finale de la CAN 2023. Deux béninois figurent dans le groupe.

Encore quelques mois et la planète foot vibrera au rythme de la CAN 2O23. La grande messe du cuir rond sur le continent aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’ivoire. 24 pays dont le dernier sera connu ce mardi soir entre le Cameroun et le Burundi, vont animer les quatre semaines de compétition.

En attendant le jour J, la CAF s’affaire ardemment pour la bonne réussite de ce rendez-vous. Et l’instance africaine a dévoilé la liste des arbitres retenus pour officier les différentes rencontres. Il s’agit de 32 arbitres et 33 arbitres assistants

- Publicité-

Dans le lot, on retrouve le sifflet béninois Louis Djindo Houngnandande dans la catégorie arbitre central. Son compatriote Ayimavo Eric Ulrich tiendra le rôle d’arbitre assistant. A noter que la VAR sera également utilisée au cours du tournoi, avec les arbitres Adil Zourak (Maroc), Mahmoud Ashor (Egypte), Maria Paquita Cinquela River (Mauritanie) et Akhona Zennith Makalima (Afrique du Sud) aux commandes.

La liste des arbitres retenus:

Articles similaires