CAN 2023: la liste de l’Égypte avec Mohamed Salah

27 joueurs ont été convoqués par le sélectionneur de l’Egypte, Rui Vitoria, pour la phase finale de la CAN 2023 (13 janvier-11 février 2024) en Côte d’ivoire.

Après le Sénégal, l’Algérie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Maroc ou encore le Nigéria, c’est au tour de l’Egypte de publier sa liste définitive pour la 34è édition de la Coupe d’Afrique des nations. Un tournoi qui aura lieu en Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024. Et le sélectionneur national, Rui Vitoria, a fait appel à 27 Pharaons.

Dans ce groupe, on retrouve la star et capitaine de l’équipe, Mohamed Salah. L’attaquant de Liverpool tentera de remporter sa première CAN de sa carrière. Un trophée qui lui avait filé entre les doigts lors de la dernière édition au Cameroun, finalement décroché par Sadio Mané et les Lions de la Téranga.

Les autres cadres, à l’image de Mohamed Elneny ou encore de Trezeguet seront également du voyage en terre ivoirienne, tout comme le Nantais Mostafa Mohamed. Pour rappel, l’Egypte a hérité du groupe B, avec le Cap-Vert, le Ghana et le Mozambique.

La liste officielle de l’Egypte:

Gardiens : Mohamed El-Shenawy, Mohamed Sobhi, Gabaski, Ahmed El-Shenawy

Défenseurs : Mohamed Hany, Ahmed Hegazy, Mohamed Abdelmonem, Ali Gabr, Ahmed Fotouh, Osama Galal, Mohamed Hamdy, Omar Kamal, Ahmed Samy

Milieux de terrain : Marwan Attia, Emam Ashour, Mahmoud Hamada, Zizo, Mohamed Elneny, Ahmed Koka

Attaquants : Mostafa Mohamed, Ahmed Hassan, Mahmoud Trezeguet, Omar Marmoush, Mahmoud Kahraba, Mostafa Fathi, Mohamed Salah