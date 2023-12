CAN 2023: la liste de l’Angola avec deux revenants

-Publicité-

Le sélectionneur national de l’Angola, Pedro Gonçalves, a communiqué sa liste des joueurs retenus pour la phase finale de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Plusieurs cadres ont été laissés sur la touche.

L’Angola sera également à la phase finale de la CAN 2023. La compétition africaine se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’ivoire. Logés dans la poule D, les Palencas Negras croiseront les crampons avec l’Algérie, le Burkina Faso et la Mauritanie. Un groupe assez relevé pour les Angolais qui doivent sortir le grand jeu pour finir au moins dans les quatre meilleurs troisièmes, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.

Un défi pour le sélectionneur national, Pedro Gonçalves, déjà à l’œuvre. Le technicien portugais a dévoilé sa liste des 23 joueurs retenus pour le tournoi. Dans ce groupe, on remarque les absences d’Ivan Cavaleiro (LOSC) et du défenseur polyvalent de l’Olympique lyonnais, Clinton Mata (31 ans). Manquent également à l’appel, Helder Costa et Gilberto, non retenus par Pedro Gonçalves.

Par contre, l’attaquant M’Bala Nzola est bien présent. Le Franco-angolais signe son retour chez les Palencas Negras après neuf mois d’absence. C’est également le cas de son compatriote Jérémie Bela (30 ans), plus appelé depuis deux ans. Les habitués Zito Luvumbo, Fredy et Gelson Dala sont aussi convoqués.

La liste de l’Angola pour la CAN 2023: