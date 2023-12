CAN 2023: la liste de la Guinée-Bissau, sans aucun joueur local

-Publicité-

Le sélectionneur de la Guinée-Bissau, Baciro Candé, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la phase finale de la CAN 2023. Le tournoi se tiendra du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire.

Encore quelques semaines et les amoureux du cuir rond vibreront au rythme de la CAN 2023. La grande messe du foot africain se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Un tournoi d’un mois pour désigner le successeur du Sénégal, champion en titre et candidat à sa propre succession.

Egalement en lice pour le sacre tant convoité, la Guinée-Bissau se prépare activement pour ce grand rendez-vous africain. Le sélectionneur des Djurtus, Baciro Candé a dévoilé ce vendredi sa liste des joueurs retenus pour le tournoi. Le technicien de 56 ans a fait appel à 25 de ses meilleurs hommes, sans aucun joueur local. La liste est en effet composée de cadres évoluant dans des championnats turc, égyptien, suisse, français, grec, russe, allemand, anglais, et portugais entre autres.

Logée dans le groupe A, la Guinée-Bissau partage sa loge avec la Côte d’ivoire, pays hôte de la compétition, le Nigéria, vainqueur de la CAN à trois reprises (1980, en 1994 et en 2013) et la Guinée-Equatoriale. Une poule assez relevée pour les Djurtus qui doivent au moins finir dans les quatre meilleurs troisième à l’issue des phases de poule pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Le groupe de la Guinée-Bissau pour la CAN 2023:

🚨 OFFICIEL : La LISTE de la 🇬🇼 Guinée-Bissau pour la CAN 2024 ! 🌍🏆 pic.twitter.com/MJDe36mgHu — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) December 22, 2023