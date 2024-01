Can 2023: La France refuse de « prêter » Hervé Renard à la Côte d’Ivoire

-Publicité-

La Fédération Française de Football (FFF) a décidé de ne pas accepter la proposition de la Fédération Ivoirienne de Football qui souhaitait confier temporairement la direction de son équipe nationale à Hervé Renard pour la fin de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

La demande, qui visait à placer Renard à la tête de l’équipe ivoirienne pour son match contre le Sénégal en huitièmes de finale, a été mûrement réfléchie par la FFF avant d’être refusée. Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas, président et vice-président de la FFF, n’avaient initialement pas l’intention d’accéder à cette demande, mais ont pris le temps de considérer la proposition pour ne pas sembler bloquer précipitamment le sélectionneur de l’équipe de France féminine. Malgré des discussions avec la Fédération Ivoirienne, aucun accord n’a été trouvé.

Hervé Renard, qui a déjà entraîné la Côte d’Ivoire par le passé et a remporté la CAN avec la Zambie en 2012 et avec la Côte d’Ivoire en 2015, connaît bien les équipes encore en lice dans le tournoi, ainsi que leurs points forts et faibles. Cependant, il ne cherchera pas à redresser l’équipe ivoirienne, qui a connu un premier tour décevant, marqué par une lourde défaite contre la Guinée équatoriale (0-4). La Côte d’Ivoire devra donc poursuivre la compétition sans lui.

Interrogé à ce sujet, Hervé Renard, dont le mandat avec l’équipe féminine de France prendra fin après les Jeux Olympiques, avait décliné tout commentaire. Cependant, il avait laissé croire qu’il était favorable à cette idée, à condition que la FFF donne son approbation.

Selon les informations, Idriss Diallo, président de la fédération ivoirienne, aurait contacté son homologue français, Philippe Diallo, pour solliciter le « prêt » du sélectionneur des Bleues jusqu’à la fin de la CAN, dont la finale est programmée le 11 février à Abidjan.