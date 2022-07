CAN 2023: la double confrontation Bénin-Rwanda en septembre reportée

Prévue en septembre prochain, la double confrontation Bénin-Rwanda comptant pour les 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2023 est reportée, conséquence du report du tournoi africain désormais fixé au janvier-février 2024.

Sèchement battu lors des deux premières journées des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (massacré par le Sénégal (3-1) et puni par le Mozambique (1-0)), le Bénin n’a plus droit à l’erreur dans ces phases qualificatives. Les Écureuils doivent impérativement remporter la victoire lors de leur prochaine sortie, face au Rwanda en double confrontation.

Et peut être pour permettre à la team béninoise de mettre toutes les chances de son côté, la CAF vient de repousser la date de ces deux rencontres comptant pour la 3è et 4è journées des éliminatoires. En effet, prévus les 19 et 27 septembre prochain, l’instance faîtière du football africain a décidé de remporter les deux matchs à une date ultérieure, conséquence du report de la CAN 2023, initialement prévue du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d’Ivoire, aux mois de janvier/février 2024 pour raisons climatiques.

En effet, disposant désormais d’une marge de temps suffisante pour organiser les éliminations du tournoi africain (les quatre journées restantes), la CAF a décidé de reporter les rencontres prévues en septembre pour permettre aux équipes qui sont également qualifiées pour la Coupe du monde 2022, de disputer des rencontres amicales. D’après le journaliste de Canal+ Afrique, Malick Traoré, les 3è et 4è journées des éliminatoires sont reprogrammées en mars 2023.

🚨🚨Conséquence directe du report de la CAN 2023 à Janvier 2024 : La J3 et J4 des éliminatoires prévues au mois de septembre seront reportées à Mars 2023. L’idée est aussi de permettre aux Mondialistes de préparer sereinement la coupe du Monde au Qatar. — Malick Traoré (@mlktraore) July 27, 2022