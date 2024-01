CAN 2023 : la Côte d’Ivoire veut se faire prêter Hervé Renard

-Publicité-

Le coach de l’équipe féminine française, Hervé Renard, aurait été sollicité pour prendre en charge l’équipe de Côte d’Ivoire jusqu’à la conclusion de la Coupe d’Afrique des Nations.

Selon L’Équipe, Hervé Renard aurait été approché par la Côte d’Ivoire afin de diriger l’équipe des Éléphants pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, prévus lundi contre le Sénégal. Suite à la démission de Jean-Louis Gasset après une défaite cuisante contre la Guinée (0-4) et une phase de groupe décevante, les responsables ivoiriens cherchent à mettre en place une stratégie rapide pour éviter toute humiliation dans une compétition qu’ils aspirent à remporter.

L’idée serait de confier temporairement l’équipe à ce technicien français, actuellement sous contrat avec les Bleues jusqu’en août 2024. Hervé Renard, déjà victorieux de la CAN avec la Zambie en 2012 et la Côte d’Ivoire en 2015, jouit d’une grande popularité en Afrique. Son nom a même été évoqué pour reprendre les rênes de l’Algérie, qui n’a plus d’entraîneur depuis l’élimination des Fennecs dirigés par Djamel Belmadi.

Interrogé à ce sujet, Hervé Renard, dont le mandat avec l’équipe féminine de France prendra fin après les Jeux Olympiques, a décliné tout commentaire. Cependant, il serait favorable à cette idée, à condition que la FFF donne son approbation.

Selon nos confrères, Idriss Diallo, président de la fédération ivoirienne, aurait contacté son homologue français, Philippe Diallo, pour solliciter le « prêt » du sélectionneur des Bleues jusqu’à la fin de la CAN, dont la finale est programmée le 11 février à Abidjan.