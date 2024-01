CAN 2023 : la CAF suspend la diffusion en direct des matchs sur Facebook

-Publicité-

La CAF a informé ce mardi 16 janvier 2024 qu’elle suspendait la diffusion en direct des matchs de la CAN 2023 sur Facebook en raison de piratages constatés.

En Côte d’Ivoire, les rencontres de la CAN 2023 seront dorénavant retransmises en direct sur la TNT n°4, Canal+ n°4, via l’application My NCI, ainsi que sur le site internet http://www.nci.ci. Parallèlement, la CAF a annoncé son intention de renforcer la sécurité liée à la diffusion des matchs de la CAN 2023.

Par ailleurs, la CAF prévoit de mettre en place des mesures préventives pour contrecarrer de possibles nouveaux piratages. De plus, elle collaborera avec Facebook et d’autres partenaires afin d’instaurer des dispositifs de sécurité renforcés.