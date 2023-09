CAN 2023: la CAF a fixé la date limite pour les listes des pays qualifiés

-Publicité-

La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement annoncé la date limite pour la soumission des listes de joueurs en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se tiendra en Côte d’Ivoire en 2023.

Selon les informations relayées par La Gazette du Fennec, la CAF a informé les fédérations des 24 pays qualifiés pour la CAN 2023 que les listes des joueurs convoqués doivent être soumises avant le 3 janvier 2024. Cette date butoir, fixée dix jours avant le coup d’envoi de la 34e édition de la CAN, est d’une importance capitale pour les équipes nationales participantes.

Les sélectionneurs auront l’opportunité de profiter des trêves automnales en octobre et novembre pour peaufiner leurs sélections. Ils pourront ainsi prendre des décisions définitives concernant les joueurs qui n’ont pas encore pleinement répondu aux attentes ou ceux qui aspirent à faire leur retour en équipe nationale en prévision de cet événement continental majeur.

Les nations qualifiées pourraient disputer deux matchs amicaux en octobre, ces rencontres servant à la fois de préparation pour la CAN et des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ces éliminatoires auront lieu en novembre, offrant ainsi une opportunité supplémentaire pour les équipes de peaufiner leur stratégie avant le coup d’envoi de la CAN 2023.

Il est à noter que la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’ivoire. La pression monte alors que les équipes nationales se préparent à rivaliser pour la gloire sur les terrains ivoiriens.

