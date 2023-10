CAN 2023: Konnie Touré s’exprime sur sa prestation à la cérémonie de tirage au sort

- Publicité-

La célèbre animatrice et présentatrice ivoirienne, Konnie Touré a manifesté sa gratitude à tout le peuple ivoirien, pour la marque de considération que ces derniers ont eu envers sa personne. Elle l’a fait après sa brillante prestation à la grande cérémonie de tirage au sort de la CAN Côte d’Ivoire 2023.

La belle Konnie Touré a fait fort au cours de la cérémonie de tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN2023), qui s’est déroulée à Abidjan en Côte d’Ivoire dans la soirée du jeudi 12 octobre 2023.

Suite aux nombreux messages d’encouragement et de félicitations qu’elle a reçus en ligne, Konnie a exprimé sa fierté d’être Ivoirienne. « Vous me rendez encore plus fière d’être Ivoirienne avec vos nombreux messages d’encouragement et de félicitations »,a-t-elle partagé dans une publication sur sa page Facebook officielle.

- Publicité-

L’animatrice a dans un premier temps remercié son époux, puis toutes les personnes qui se sont particulièrement impliquées d’une manière ou d’une autre pour la réussite de sa prestation. Elle n’a pas aussi caché sa joie pour avoir été au cœur de la réussite de cette cérémonie grandiose. « Ça a été pour moi plus qu’un honneur de co-présenter cette cérémonie de tirage au sort de la Can 2023 », a-t-elle exprimé.