CAN 2023: Kaba Diawara espère briller avec la Guinée

Diawara fait partie des entraîneurs de la nouvelle génération qui ont su diriger les équipes de leur pays ces dernières années.

L’entraîneur de 48 ans souhaite inculquer à son équipe une mentalité de gagnant. C’est ce qu’il a partagé avec CAFOnline depuis la base d’entraînement de son équipe à Yamoussoukro, avant le match d’ouverture du Groupe C contre le Cameroun, ce lundi 15 janvier.

« Nous avons une grande ambition pour cette compétition. Nous avons formé une équipe il y a deux ans et je participerai à ma deuxième CAN. Nous nous connaissons bien et j’espère juste que nous commencerons bien la compétition. Nous avons fait une bonne préparation, notamment sur le plan physique pour être prêts pour la compétition et nous allons continuer à travailler pour être prêts à concourir« , a-t-il confié.

L’ancien attaquant qui a joué dans plusieurs clubs de Ligue 1 française a également souligné l’importance d’un début positif dans une compétition comme la Coupe d’Afrique des nations. « Nous avons un groupe fort, avec de grandes équipes, donc nous devons bien commencer la compétition pour avoir une chance de nous qualifier pour le prochain tour », a-t-il déclaré.

Concernant son ambition personnelle pour le tournoi, Diawara a déclaré qu’il ne visait rien de moins que de gagner des matches, mais qu’il se méfiait du fait que l’équipe compte des jeunes qui ont besoin d’être préparés pour l’avenir.

« Mon ambition personnelle est de gagner. Lorsque nous commençons un travail, nous devons le faire bien. Nous avons une équipe jeune et nous sommes dans un groupe qui compte d’anciens champions. On espère être au niveau et tout donner sur le terrain. Je veux exhorter nos supporters à nous encourager et à croire en nous« , a conclu l’ancien joueur d’Arsenal. Rendez-vous ce soir face aux Lions Indomptables à partir de 18 heures (GMT+1) pour le premier round.