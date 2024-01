CAN 2023: Jean-Louis Gasset viré de la sélection de Côte d’Ivoire

-Publicité-

Critiqué pour ses choix tactiques et son système de jeu lors de cette CAN 2023, Jean-Louis Gasset ne conduira plus les destinées des Éléphants. Le technicien français a été licencié ce mercredi de son poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire.

La probable qualification de la Côte d’Ivoire pour les huitièmes de finale de la CAN 2023 ne sauvera finalement pas son poste. Jean-Louis Gasset a été démis de ses fonctions de sélectionneur des Éléphants. Le technicien français a été licencié ce mercredi par le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Diallo, qui lui a signifié son renvoi, selon les informations de plusieurs sources dont Le Parisien.

Jean-Louis Gasset fait les frais du parcours médiocre de la sélection ivoirienne en phase de poule de la Coupe d’Afrique des nations qu’elle organise. En trois sorties, la bande à Serge Aurier affiche un bilan famélique d’une victoire et deux défaites, avec une humiliation face à la Guinée Équatoriale.

Certes, la Côte d’Ivoire est toujours en course pour une qualification au second tour. Mais ce ne sera plus avec l’ancien assistant de Laurent Blanc. Selon plusieurs sources, c’est son adjoint et ex-international ivoirien, Emerse Fae, qui devrait assurer l’intérim.