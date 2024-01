CAN 2023: « J’ai plusieurs raisons pour battre l’Algérie », sélectionneur du Burkina

-Publicité-

Le sélectionneur du Burkina Faso était ce vendredi en conférence de presse, à la veille du match contre l’Algérie, en 2è journée du groupe D à la CAN 2023. Et Hubert Velud est très confiant pour battre les Fennecs.

Tombeur de la Mauritanie mardi dernier, le Burkina Faso pourrait valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2023 ce samedi. Les Etalons affrontent l’Algérie au stade de Bouaké, à l’occasion de la deuxième journée du groupe D. Une victoire contre les Fennecs et la bande à Bertrand Traoré passerait au second tour. Mais faudrait encore venir à bout des Algériens en quête de victoire après leur mauvais départ contre l’Angola.

En tout cas, Hubert Velud est très confiant pour prendre les trois points de la victoire contre les champions d’Afrique 2019. « C’est un Match très important face à l’Algérie, un grand d’Afrique, de grands noms. Après ce n’est pas une finale de groupe. Mon état d’esprit est guidé sur l’aspect du match. En tous cas, on n’est pas trop dans le calcul, moi je suis un instinctif. En phase de groupe il faut parfois être calculateur mais sur ce match ça ne sera pas trop le cas« , a expliqué le sélectionneur du Burkina Faso en conférence de presse d’avant-match.

Le technicien français s’est aussi prononcé sur la programmation de la rencontre, avec un match prévu en plein après-midi. « Jouer à 14H, c’est comme ça, c’est l’Afrique. Il faut s’organiser. Ca peut handicaper certaines équipes mais nous on y pense pas même si c’est une question importante. Déjà qu’on ait disputé le premier match face à la Mauritanie dans la même heure« , a-t-il ajouté.