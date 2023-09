CAN 2023-Inondation du stade Ebimpé: la CAF lance un avertissement à la Côte d’ivoire

-Publicité-

Une semaine après les intempéries qui avaient provoqué l’interruption du match amical entre les Éléphants de la Côte d’Ivoire et les Aigles du Mali, la Confédération africaine de football (CAF) a délivré un avertissement sévère à la Côte d’Ivoire, pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023.

Le 12 septembre dernier, le match entre la Côte d’Ivoire et le Mali a été brutalement arrêté en raison de l’inondation du terrain du stade Ebimpé, provoquée par de fortes pluies. Dans une correspondance cinglante envoyée à la Fédération ivoirienne de football (FIF) et rendue publique par le journaliste Osasu Obayiuwana, les experts en entretien des pelouses de la CAF, connus sous le nom de « Pro-Pitch », ont pointé du doigt le dysfonctionnement du système de drainage, en attribuant la responsabilité à l’« accumulation d’algues », directement liée au « manque d’entretien ».

De plus, ils ont reproché au Comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN) une certaine négligence dans la prise en compte de leurs recommandations initiales concernant l’entretien du terrain. Le rapport divulgué par la CAF indique : « Nous tenons à vous rappeler que la CAF a maintes fois exhorté le COCAN à conclure rapidement des contrats d’entretien avec des entrepreneurs spécialisés pour garantir que les recommandations des experts de la CAF soient suivies. Il a été signalé que le contrat pour l’entretien continu du terrain n’a été remis à l’entrepreneur que le 8 septembre 2023, et que d’importants investissements en machines et en travaux d’entretien étaient encore en cours. »

Face à ces constatations, les experts ont émis de nouvelles recommandations à l’attention du COCAN, notamment la nécessité de finaliser immédiatement « l’achat d’un râteau monté sur tracteur et de tondeuses rotatives piétonnes montées sur rouleau arrière ». Ils ont souligné l’importance cruciale de mettre en place tous les contrats de maintenance pour assurer que les entrepreneurs puissent réaliser les travaux nécessaires. En guise d’avertissement, ils ont conclu en indiquant que « ProPitch effectuera des tests d’infiltration lors de la prochaine inspection pour s’assurer que les travaux entrepris ont réussi à améliorer le drainage de surface de tous les terrains ».

En ce qui concerne la qualité des autres terrains mentionnés dans le rapport, les experts se montrent globalement satisfaits.

