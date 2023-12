CAN 2023: « Il n’y a pas une équipe qui peut nous faire peur », coach du Maroc

-Publicité-

Le sélectionneur national du Maroc, Walid Regragui, s’est prononcé sur les chances des Lions de l’Atlas en vue de la CAN 2023. Et le coach chérifien estime que les siens ont tout pour décrocher le sacre continental.

Avec son statut de quart de finaliste de la Coupe du monde 2022, le Maroc fait incontestablement partie des favoris pour la CAN 2023. Et malgré un effectif remodelé pour cette Coupe avec d’Afrique, avec 11 des 23 Mondialistes écartés, les Lions de l’Atlas seront très attendus pour cette compétition africaine. Chose qu’en est bien conscient le sélectionneur Walid Regragui lors de sa conférence de presse pour dévoiler sa liste des joueurs retenus.

Face aux journalistes, le technicien marocain pense que ses poulains ont les armes pour aller soulever leur deuxième couronne africaine après 1976. « Si on joue à notre meilleur niveau, il n’y a pas une équipe qui peut nous faire peur, mais on doit aborder cette compétition avec humilité, a-t-il affirmé dans des propos rapportés par Afrik Foot

Avant de développer: « On est une bonne équipe et on doit travailler avec un esprit de groupe, comme cela a été le cas au Qatar (…) Donc l’excès de confiance, c’est ce qui peut nous faire défaut (…) Après bien sûr, il y a le climat et de l’adaptation, mais ça ne sera pas une excuse. » Le Maroc partage le groupe F, avec la Tanzanie, la Zambie et la RDC.

Walid Regragui annonce un match de préparation contre la Gambie à Rabat ! 🇬🇲 pic.twitter.com/CCb03RlT7T — SOCCER212 (@SCCR_212) December 28, 2023