CAN 2023: il faudra une «intervention spirituelle» pour que le Ghana atteigne la finale, Saddick Adams

-Publicité-

Saddick Adams, le responsable des sports d’Angel Broadcasting Network, a écarté les chances du Ghana de remporter la Coupe d’Afrique des Nations 2023, estimant qu’il faudra une intervention spirituelle pour que les Black Stars se qualifient pour la phase finale du tournoi.

Sports Obama, comme on l’appelle, a révélé dans sa critique des derniers matchs amicaux du Ghana que les Black Stars sont loin d’être une équipe qui prétend au titre. Selon lui, l’équipe est privée des superstars qu’elle possédait autrefois, et toute idée que le Ghana dispose de joueurs de classe mondiale capables de faire tourner les matchs en faveur des quadruples champions d’Afrique est un vœu pieux.

Saddick Adams a également noté qu’en plus de ne pas avoir de champions du monde dans son effectif, l’équipe ghanéenne manque d’un entraîneur capable de redonner aux Black Stars leur gloire d’antan. « Le Ghana ne fait plus partie des équipes favorites du continent depuis dix ans. Nous ne pouvons pas nous vanter d’aborder ce tournoi en tant que l’une des meilleures équipes du continent et que nous nous qualifierons donc pour la finale. À moins que ce ne soit par l’intervention de forces spirituelles, le Ghana ne peut pas se qualifier pour la finale du tournoi », a-t-il lâché à Ghanaweb.

« C’est nous qui pensons que nos joueurs sont de classe mondiale. Il y a des années, quelqu’un qui joue pour West Ham aurait eu du mal à jouer pour les Black Stars. Le Mali, le Congo et même le Cap-Vert ont les meilleures équipes du continent. Il ne s’agit pas d’avoir de grands noms, il s’agit de trouver l’équilibre et la philosophie qui conviendront aux joueurs », a-t-il ajouté.

Et de conclure: « Vous avez peut-être des matériaux qui ne sont pas très bons, mais si vous trouvez l’équilibre, vous vous en sortirez bien. Nous pouvons mentionner Partey et consorts, mais à quel point ont-ils été constants en ce qui concerne les Black Stars ? Lequel de nos joueurs est au sommet de sa carrière? ».

- Publicité-

Logé dans le groupe B avec l’Egypte

Les attentes des Ghanéens quant à la capacité des Black Stars à mettre fin à la disette de trophées de plus de 40 ans en Côte d’Ivoire ont diminué considérablement après les performances désastreuses de l’équipe contre le Mexique et les États-Unis d’Amérique lors de la fenêtre internationale d’octobre.

Les poulains du sélectionneur Chris Hughton ont encaissé six buts, n’en ont marqué aucun et ont touché la barre transversale à deux reprises lors des deux matches contre les États-Unis (0-4) et le Mexique (0-2). De quoi inquiéter, à moins de trois mois de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février 2024). Pour rappel, les Black Stars sont logés dans le groupe B, aux côtés de l’Egypte, du Cap-Vert et du Mozambique.