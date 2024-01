CAN 2023: Hugo Broos veut remporter le trophée avec l’Afrique du Sud

-Publicité-

Vainqueur de la CAN 2017 avec le Cameroun, Hugo Broos veut rééditer l’exploit en Côte d’ivoire alors que le sélectionneur de l’Afrique du Sud et les Bafana Bafana démarrent leur campagne face au Mali, le 16 janvier prochain.

En quête de son second sacre à la Coupe d’Afrique des nations, l’Afrique du Sud va devoir sortir l’artillerie lourde alors que cette 34è édition est considérée comme la plus relevée, avec de grands prétendants comme le Sénégal, tenant du titre, l’Algérie, le Maroc ou encore le Cameroun et le Nigéria. Mais d’abord, les Bafana Bafana doivent d’abord sortir des phases de poules, eux qui sont logés dans le difficile groupe E avec le Mali, la Tunisie et la Namibie.

Un défi qui n’effraie cependant pas le sélectionneur Hugo Broos, vainqueur du tournoi avec le Cameroun en 2017. Le technicien belge assure même rééditer l’exploit en Côte d’ivoire, hôte de cette compétition africaine.

« C’était certainement une expérience particulière de gagner un grand tournoi, mais le gagner en Afrique, c’est une mentalité totalement différente et j’ai dû apprendre et connaître. Et pour moi, ce fut une expérience fantastique de gagner il y a cinq ou six ans. Et si vous me demandez si je veux recommencer, bien sûr, je veux recommencer », a révélé l’entraîneur belge.

La CAN 2023 se tiendra en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. « C’est peut-être trop tôt, mais j’ai le sentiment que les joueurs veulent commencer à s’entraîner et à se préparer pour la CAN. J’ai un bon pressentiment à ce sujet. Je pense que les quatre jours de repos des joueurs ont été très bons. Beaucoup de joueurs étaient épuisés après le dernier match [du championnat sud-africain] et ils avaient besoin de temps libre en famille, sans penser au football », a déclaré Broos.