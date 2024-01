CAN 2023 : Haller et Adingra forfaits face à la Guinée-Bissau

-Publicité-

Sébastien Haller et Simon Adingra ne participeront pas au match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 opposant la Côte d’Ivoire à la Guinée-Bissau le 13 janvier au Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé.

Jean-Louis Gasset, l’entraîneur des Éléphants, a confirmé que les deux joueurs se remettent bien de leurs blessures, mais ils ne seront pas inclus dans l’effectif pour ce premier match. De plus, il a exprimé son optimisme quant au rétablissement rapide de Haller et Adingra, soulignant que le délai accordé pour leur récupération serait respecté.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse : « Sébastien Haller et Simon Adingra ne feront pas partie de l’équipe demain. Il est important de leur donner le temps nécessaire pour revenir en forme. Cependant, ils récupèrent bien, et nous sommes confiants qu’ils seront prêts avant le deuxième match de la Côte d’Ivoire en phase de groupe ».

Concernant l’état de santé des deux joueurs, Gasset a assuré que les examens médicaux, notamment les IRM, ont été satisfaisants. Il a ajouté : « Tout se déroule comme prévu. Haller et Adingra ont commencé à s’entraîner avec le groupe, et nous surveillerons attentivement leur évolution ». En dépit de l’indisponibilité de Haller et Adingra, le reste de l’équipe est prêt pour le match contre la Guinée-Bissau.