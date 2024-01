CAN 2023 – Guinée Équatoriale : en plus de la prime, ce jour est déclaré férié national

-Publicité-

Le président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema, a déclaré qu’il accorderait une prime de 1 million d’euros à l’équipe et au staff technique en reconnaissance de leur performance exceptionnelle.

Les joueurs, parmi lesquels Emilio Nsue, auteur d’un doublé, et Pablo Ganet, auteur d’un superbe coup-franc, ont été salués comme des héros nationaux, ayant inscrit l’un des chapitres les plus glorieux de l’histoire sportive du pays. En plus de la récompense financière, le président a également proclamé le mardi 23 janvier 2024 jour férié national, permettant à toute la population de célébrer cette victoire historique.

Cette démonstration de force contre le pays-hôte avait une saveur de revanche, car en 2012, la Côte d’Ivoire avait éliminé la Guinée équatoriale, alors pays-hôte, de sa CAN à domicile (3-0 en quarts de finale). Les Equato-Guinéens ont ainsi rendu la pareille aux Éléphants, bien que les Ivoiriens conservent l’espoir d’accéder aux huitièmes de finale en se classant parmi les meilleurs troisièmes.

L’euphorie s’est propagée dans tout le pays, avec des célébrations dans les rues de Malabo, la capitale, et d’autres régions. Cette récompense et la reconnaissance nationale sont perçues comme des moyens de stimuler davantage l’équipe avant son prochain match en huitièmes de finale. Ainsi, la Guinée équatoriale poursuit son parcours exceptionnel dans la Coupe d’Afrique des nations 2023, laissant présager d’autres exploits sportifs à venir.

Avec 7 points, le Nzalang Nacional a terminé en tête du groupe C. Bien que les Super Eagles du Nigeria aient le même nombre de points, leur différence de buts est inférieure (+2 contre +6 pour la Guinée équatoriale), les classant ainsi deuxièmes. Quarts de finaliste de la dernière édition et demi-finaliste en 2015, la Guinée équatoriale semble bien partie pour réaliser une nouvelle performance remarquable.