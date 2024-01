CAN 2023: Ghana-Mozambique ou la bataille pour la survie

-Publicité-

Le sort du Groupe B de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 est en jeu alors que le Ghana se prépare à affronter le Mozambique dans ce qui promet d’être une rencontre palpitante au Stade Olympique Alassane Ouattara, lundi soir.

Alors que les deux équipes recherchent désespérément une victoire cruciale pour revitaliser leurs campagnes chancelantes, les fans peuvent s’attendre à une confrontation électrisante qui ne laissera aucun effort au hasard dans la quête de la gloire.

Le Ghana entre dans ce match sous le choc d’un début lamentable de son parcours dans cette compétition, languissant en troisième position du tableau après une défaite 2-1 contre le Cap-Vert et un match nul 2-2 contre l’Egypte. Une deuxième élimination consécutive en phase de poules se profile à l’horizon, et les hommes de Chris Hughton doivent faire preuve d’entrain pour éviter ce sort ignominieux.

Pendant ce temps, le Mozambique se retrouve en pied de tableau, avec un seul point lors de leur première apparition dans la compétition depuis 2008. Les hommes de Chiquinho Conde ont montré un aperçu prometteur, échouant de peu contre l’Egypte et le Cap-Vert, mais leur incapacité à maintenir des draps propres s’est avérée coûteuse. Une victoire contre le Ghana insufflerait non seulement un nouveau souffle à leur campagne, mais mettrait également fin à une séquence de 12 ans sans triomphe en CAN. Rendez-vous ce soir pour le verdict.

