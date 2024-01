CAN 2023: « Gagner tous les matchs est notre objectif », Sadio Mané avant Sénégal-Côte d’ivoire

-Publicité-

Auteur d’un sans faute en phase de groupe avec trois victoires en trois sorties, le Sénégal va affronter la Côte d’ivoire, lundi prochain, en 6è de finale de la CAN 2023. Une rencontre pas différente des autres selon Sadio Mané dont l’objectif est de finir invaincu dans ce tournoi.

Tenant du titre et grand favori pour sa propre succession, le Sénégal garde le cap à la CAN 2023, au moins jusqu’ici. Les Lions de la Téranga ont fini premiers dans la poule C en phase de groupe avec trois victoires en autant de rencontres. S’ils ont été très juste face à la Guinée (2-0) mardi, les poulains du sélectionneur Aliou Cissé avaient survolé les débats lors des précédentes sorties, avec une démonstration de force contre la Gambie (3-0) et une victoire logique face au Cameroun (3-1).

Désormais au second tour, les Sénégalais veulent rester sur cette même dynamique. C’est en tout cas l’objectif de Sadio Mané qui veut gagner tous les matchs avec son équipe. « On s’était dit dès le début on vient ici, pour essayer de gagner tous les matches, on est conscient que ça ne sera pas facile, mais c’est l’objectif de tout un chacun », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Wiwsport.

Le buteur d’Al Nassr (Arabie Saoudite), a également salué la position dominante du Sénégal sur l’échiquier africain, avec une équipe qui a remporté toutes les compétitions de la CAF ces dernières années (CAN, CHAN, CAN U20), et qui confirme match après match son statut de champion : « On est dans la meilleure position et toutes les équipes rêvent d’être dans notre position, on est content de ces performances, on va rester humble comme on l’a toujours été », a-t-il ajouté.

Le Sénégal va affronter la Côte d’Ivoire lundi prochain, en huitième de finale de la CAN 2023. Un obstacle a franchir pour Sadio Mané et ses coéquipiers pour atteindre les quarts de finale.