CAN 2023 – Fiasco du Ghana: le sélectionneur Chris Hughton limogé avec effet immédiat

-Publicité-

La Fédération ghanéenne de football a annoncé, mardi 23 janvier, que Chris Hughton a été relevé de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe nationale senior avec effet immédiat. La fédération a également pris la décision de dissoudre l’équipe technique des Black Stars.

La Fédération ghanéenne de football (GFA) a relevé de ses fonctions le sélectionneur des Black Stars, Chris Hughton, avec effet immédiat. Dans un communiqué publié le mardi 23 janvier 2024 sur son site Internet, la Fédération ghanéenne de football a déclaré : « La GFA souhaite annoncer que Chris Hughton a été relevé de ses fonctions d’entraîneur principal de l’équipe nationale senior avec effet immédiat. Le Conseil exécutif a également pris la décision de dissoudre l’équipe technique des Black Stars ».

The Ghana Football Association wishes to announce that Chris Hughton has been relieved of his duties as head coach of the senior National team with immediate effect.https://t.co/MjDiKZZfPV