CAN 2023: « Envoyez les tous au camp », le pasteur Wilfried Zahui après la déroute des Eléphants

La défaite des Eléphants de la Côte d’Ivoire face à la Guinée-Equatoriale dans la soirée de ce lundi continue de susciter des réactions. Profondément déçu par cette grosse désillusion, le pasteur Wilfried Zahui suggère au président Alassane Ouattara d’envoyer le sélectionneur Jean-Louis Gasset et ses poulains au camp militaire.

La Côte d’Ivoire a connu une soirée cauchemardesque ce lundi lors de sa rencontre contre la Guinée-Équatoriale dans le cadre du match comptant pour la troisième journée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Le Pays hôte s’est fait humilier par la Guinée-Équatoriale sur un score fleuve de 4 buts à 0.

Depuis le coup de sifflet final de cette rencontre, la défaite des Eléphants suscite de nombreuses réactions dans le rang des supporters ivoiriens. Dans une vidéo sur sa page Facebook, le pasteur Wilfried Zahui a demandé au président Alassane Ouattara de donner les ordres nécessaires pour que toute la sélection nationale soit envoyée dans l’un des camps militaires du pays.

« Mr le Président, je vous demande d’appeler le Chef d’Etat Major pour qu’on puisse voir le cas du vieux blanc Français soit disant sélectionneur et tous les joueurs. Quand un pays perd il rentre chez lui, or eux ils sont déjà dans leur pays et ils ne sont pas trop en sécurité actuellement. Il faut les envoyer là-bas en attendant que le 11 février arrive. Surveillez les très bien et faudrait pas qu’ils fuient le pays« , a-t-il lancé au président de la République dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook.