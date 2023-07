CAN 2023 en Côte d’Ivoire : tout ce qu’il faut savoir de la mascotte Akwaba

-Publicité-

Le vendredi 7 juillet 2023, le COCAN a dévoilé la mascotte de la CAN à Abidjan en présence du gouvernement de la Côte d’Ivoire et de la CAF. Appelée « Akwaba », qui signifie bienvenue en langue locale, cette mascotte se veut l’ambassadeur de l’hospitalité ivoirienne. Après un concours annoncé le 31 mars 2022 par le COCAN, le gagnant se nomme Frédéric Raoul N’Guessan Kouadio.

Selon le conseiller du président du COCAN, M. Yacouba Konaté, 328 dossiers ont été reçus avec la participation d’Ivoiriens de la diaspora, principalement du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la France, du Canada, des États-Unis et du Japon. Le vainqueur déclaré du concours, Frédéric Raoul N’Guessan Kouadio a reçu la somme de 10 millions de FCFA, ensuite Coulibaly Kixa Pemanh Mamadou, qui reçoit 5 millions de FCFA à la deuxième place et enfin Brou Blah, qui occupe la troisième place, a remporté 3 millions de FCFA.

Cette mascotte « Akwaba », l’image officielle de la CAN 2023, représentant l’identité de la Côte d’Ivoire, s’inspire de l’animal emblématique du pays, l’éléphant. Avec le dévoilement de la mascotte de la CAN 2023, la Côte d’Ivoire, pays hôte de la compétition, franchit une nouvelle étape dans l’organisation de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Rappelons également que la Côte d’Ivoire a déjà accueilli la CAN en 84.

Dans une allocution, le président de la COCAN, M. François Amichia a déclaré : « Notre objectif était de nous doter d’une mascotte, à la hauteur du 21e siècle (…) pour marquer l’histoire de l’organisation de la CAN ». Pour le président, ce n’est pas un élément d’identité visuelle, c’est un catalyseur de l’attractivité de l’événement, socialement et économiquement. Il s’en félicite et confirme par la même occasion que de son côté « le pari de la mascotte est gagné ».

« Notre éléphant, en fête, (affiche) grâce à sa posture et sa détermination, un regard franc et sa trompe levée au-dessus des défenses dressées, est juste ce qu’il faut pour dissuader l’imprudent et sa patte avancée se cale sur le ballon comme pour calmer le jeu et mieux le relancer », a-t-il commenté.

La mascotte de la CAN 2023, un outil de marketing

François Amichia annonce que la mascotte de la CAN 2023, outil de marketing local et international, sillonnera les villes et quartiers du district d’Abidjan et à l’intérieur du pays dans le cadre d’une grande tournée. Il partage que ce qui suivra est un vaste programme d’installations grandeur nature de mascottes de différentes tailles qui accueilleront les passants depuis les halls d’arrivée et de départ de divers aéroports, stades et terrains d’entraînement.

Le dispositif sera visible aux ronds-points et aux grands carrefours, dans les espaces publics et les quartiers, aux entrées des bâtiments administratifs et dans les devantures de magasins à travers le pays, a-t-il poursuivi.

« Toutefois, notre mascotte a beau se nommer Akwaba, elle n’est pas pour autant un supporter exclusif des Éléphants. Cependant, un supporter de l’ensemble du tournoi et de chacune des 24 équipes qui viendront ici pour la compétition », a-t-il précisé.

Le dévoilement par le COCAN de la mascotte de la CAN 20223 intervient 190 jours avant la 34e édition de la compétition, qui se tiendra du 13 au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Le Premier ministre de Côte d’Ivoire, Patrick Achi, était représenté à la cérémonie de passation de pouvoir par le chef de la diplomatie, Kandia Camara.

