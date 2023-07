CAN 2023 en Côte d’Ivoire : le COCAN dévoile la Mascotte de la compétition

-Publicité-

Le comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023 (COCAN) a dévoilé ce vendredi 7 juillet 2023, Akwaba, la mascotte officielle de la compétition à 190 jours du coup d’envoi de la compétition.

Akwaba, Ambassadeur de l’hospitalité en Côte d’Ivoire, » dégage » un caractère joyeux et amical. Son énergie « contagieuse » illumine chaque instant de la compétition prévue du 13 janvier au 11 février 2024. La mascotte officielle incarne également les valeurs fondamentales qui font de lui un symbole fort de la compétition : hospitalité, amitié, générosité et esprit d’équipage.

Elle « offre une expérience authentique » de l’hospitalité ivoirienne, créant des liens avec les supporters, les joueurs et les nations. Il célèbre avant tout « l’esprit d’équipe en promouvant la coopération, le respect et le fair-play ».

La mascotte, choisie par un jury sur la base d’un concours réunissant de jeunes talents de toutes nationalités et 328 ensembles, éblouit par « son sens inné du rythme ». Elle impressionne par son agilité et sa vivacité, qui ajoutent une touche d’excitation à ses mouvements de jonglage et de danse. Grand rassembleur, son charisme et son énergie « contagieuse » créent une atmosphère d’unité et de camaraderie.

« Image officielle de la Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023, représentant l’identité ivoirienne et inspirée de l’animal emblématique de la Côte d’Ivoire qu’est l’éléphant, Akwaba est désormais le visage de la CAN à venir », a déclaré le COCAN.

Après le logo et la mascotte, le prochain événement sera le dévoilement de l’hymne de la CAN, conçu par le groupe Magic System.

