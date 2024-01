CAN 2023: Emmanuel Adebayor zappe le Sénégal et dévoile son favori

-Publicité-

L’ancien attaquant du Togo, Emmanuel Adebayor, s’est aussi prononcé sur la CAN 2023 qui s’ouvre dans quelques jours. Et l’ex-capitaine des Eperviers a dévoilé son favori pour le titre suprême.

Encore quatre jours et la planète foot vibrera au rythme de la Coupe d’Afrique des nations. La 34è édition du tournoi continental se déroulera en Côte d’ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024. Une compétition qui promet du lourd, tant les grandes nations sont présentes, avec des effectifs XXL pour la conquête de la couronne.

Tenant du titre, le Sénégal fait partie des favoris pour le sacre. Avec un effectif XXL composé notamment de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Esouard Mendy ou encore Iliman Ndiaye et Pape Gueye, les Lions de la Téranga disposent de grands arguments pour prétendre conserver leur couronne. Si ce constat est partagé par la plupart des observateurs du cuir rond sur le continent, Emmanuel Adébayor mise lui sur un autre joker.

Inviter à dévoiler son favori pour le titre ultime, l’ancien attaquant togolais a choisi les Fennecs d’Algérie, champions d’Afrique en 2019. Selon l’ex-capitaine des Eperviers, les poulains du sélectionneur Djamel Belmadi sont un sérieux candidat à la victoire finale de la CAN 2023.

« L’Algérie a une très bonne équipe on l’a vu face au Togo, je souhaite un bon courage pour la CAN et pourquoi ne pas remporter le titre. L’Algérie joue très bien avec le ballon, Bentaleb était très bon, il joue simple et prend souvent les bonnes décisions, avec Mahrez et Slimani, je pense qu’ils ont toutes leurs chances pour remporter la CAN, mais il faut se méfier de cette compétition. J’ai toujours eu de bons souvenirs avec l’Algérie, j’ai disputé plusieurs matchs en Algérie et c’était toujours agréable sur et en dehors des terrains, je vous souhaite une bonne chance pour la CAN », a confié Emmanuel Adebayor dans une interview accordé à Anis Meziane ( ENTV ).

Logé dans le groupe D avec l’Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie, l’Algérie vise son troisième titre à la Coupe d’Afrique des nations après ses victoires en 1990 et en 2019. En préparation au Togo en vue de la CAN en terre ivoirienne, les Fennecs avaient écrasé les Eperviers A’ (3-0) en amical, vendredi dernier.