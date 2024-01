CAN 2023 : Emerse Fae, nouveau sélectionneur ivoirien réagit après sa nomination

-Publicité-

Emerse Fae, récemment désigné entraîneur par intérim de la Côte d’Ivoire en remplacement de Jean-Louis Gasset, s’est exprimé publiquement pour la première fois depuis sa nomination.

Bien que les spéculations sur son départ circulaient déjà après le match de la soirée du lundi 22 janvier 2024, la confirmation est venue de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF). Dans un communiqué publié ce mercredi 24 janvier 2024, la FIF a indiqué avoir résilié le contrat de Jean-Louis Gasset en raison de « résultats insuffisants ».

La FIF n’a pas seulement officialisé le départ de Gasset, mais a également immédiatement nommé son remplaçant par intérim, en la personne d’Emerse Fae. Avant les prochains matchs des Éléphants, le nouveau sélectionneur par intérim a exprimé ses premières impressions au micro de Canal+.

La déclaration de Emerse Fae

« Ça été une journée difficile. Depuis lundi, on retient un peu notre souffle. On était vraiment entre la déception de notre propre match et la peur de ne pas se qualifier dans notre CAN. Ça a été deux jours difficiles. Aujourd’hui, on va dire que la journée se termine bien. C’est une très bonne chose.

Maintenant, on est passé grâce aux autres et non parce qu’on était bon sur le terrain. Donc, il faut rester humble et avoir une joie mesurée. Et comme je l’ai dit tout à l’heure, il faut se servir de cette qualification comme un soulagement.



Je pense qu’on a moins de poids sur les épaules parce que l’attente nous faisait vraiment mal, mais là, on est libéré et il faut qu’on se concentre sur le match du Sénégal. C’est une bonne équipe, mais on doit à notre peuple une revanche, des excuses et on doit leur montrer que ce qui s’est passé contre la Guinée-Équatoriale était un accident et qu’on a vraiment à cœur d’apporter beaucoup de joie au pays et leur donner ce qu’il mérite », a déclaré Emerse Fae.