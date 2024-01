CAN 2023: des nouvelles d’Onana et Vincent Aboubakar avant Sénégal-Cameroun

-Publicité-

Rigobert Song était ce jeudi en conférence de presse avant le match de demain face au Sénégal, en 2è journée du groupe C à la CAN 2023. Et le sélectionneur du Cameroun a donné des nouvelles d’André Onana et Vincent Aboubakar, absents lors de la première journée.

Absent lors du nul face à la Guinée (1-1) lundi dernier, Vincent Aboubakar va probablement manquer son deuxième match dans cette phase finale de la CAN 2023 qui se déroule en Côte d’ivoire. Blessé à la cuisse gauche à la veille de la compétition, l’attaquant des Lions Indomptables ne semble toujours pas remis de son mal.

C’est en tout cas ce qu’on retient de la conférence de presse du sélectionneur Rigobert Song, en conférence de presse ce jeudi, avant le match de demain contre le Sénégal, en deuxième journée du groupe C. Face aux journalistes, le technicien de 47 ans estime qu’il est peu probable que son buteur dispute cette rencontre. « Vincent Aboubakar a repris les entraînements, mais je ne m’avancerais pas pour le match de demain« , a déclaré l’ex-défenseur.

🔴 Vincent Aboubakar s’entraîne en marge du groupe. Il semble néanmoins marcher sans difficulté. 🦁🇨🇲#AFCON2023 #CAN2023



🎥 TyJu Info Sport pic.twitter.com/Np69zhaG9a — AllezLesLions (@AllezLesLions) January 18, 2024

L’ancien capitaine des Lions Indomptables a également évoqué le cas d’André Onana, écarté lors de la première journée. Arrivé dans la tanière à quelques heures du coup d’envoi du match contre la Guinée, le gardien de but de Manchester United pourrait encore cirer les bancs. « En ce qui concerne André Onana, on verra sa forme pour voir s’il peut jouer. Tout dépendra de lui« , a ainsi tempéré Song à son sujet. La titularisation d’André Onana reste donc incertaine. Pour rappel, Fabrice Ondoa l’avait suppléé avec brio lors du premier match.