En Côte d’Ivoire, Aziz 47 reste optimiste malgré le découragement de certains supporters devant le match entre l’équipe ivoirienne et celle du Sénégal.

Le médium ivoirien, Aziz 47, se présente comme une personne dotée de pouvoirs mystiques exceptionnels et exprime sa frustration de ne pas avoir été impliqué dans la préparation mystique des Éléphants pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). En effet, il affirme qu’il n’a pas été associé à la CAN, ajoutant que le football est un jeu où tout le monde est concerné, et il questionne les décisions tactiques du sélectionneur, soulignant des lacunes dans la préparation spirituelle de la CAN. Néanmoins, il reste optimiste quant aux chances de l’équipe nationale.

Malgré sa déception, Aziz 47 est convaincu qu’il n’est pas trop tard pour influencer positivement le cours des événements, sous réserve de l’approbation de l’État ivoirien. Il attend l’aval de l’État pour intervenir sur les stades, les pelouses et même les poteaux, assurant avoir une équipe compétente.

Par ailleurs, il souligne l’absence de lois protégeant les féticheurs en Côte d’Ivoire, ce qui le rend vulnérable, mais il se montre déterminé à agir, même en prenant des risques.