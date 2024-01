CAN 2023, Côte d’Ivoire vs Guinée-Équatoriale : Gasset annonce le retour de Sébastien Haller

-Publicité-

En préparation du match crucial de lundi à la CAN 2023 contre la Guinée Équatoriale, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset, a partagé une information lors de la conférence de presse de ce dimanche concernant Sébastien Haller.

S’étant blessé à la cheville lors du match de la 16e journée de la Bundesliga entre le Borussia Dortmund et Mayence (1-1) le 19 décembre dernier, l’attaquant ivoirien n’a pas été en mesure de participer à aucun match depuis le début de la CAN à domicile. Cependant, la vedette des Éléphants fera son retour pour ce match décisif ! « Nous savons qu’une victoire nous qualifie, et c’est crucial. Haller sera dans l’effectif. Tout le monde parle de Haller. J’aimerais également mentionner Simon Adingra. Les deux seront dans l’équipe. Il faudra être efficace, car c’est notre point faible, et marquer rapidement », a déclaré Gasset.

Suite à leur défaite contre le Nigeria (0-1), la Côte d’Ivoire n’est pas encore assurée de se qualifier pour la phase à élimination directe de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Une élimination précoce aurait des conséquences indésirables, surtout lors d’un tournoi organisé à domicile.