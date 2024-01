CAN 2023, Côte d’Ivoire: une pétition pour réclamer la démission de Jean-Louis Gasset

-Publicité-

Initiés par les supporters de la Côte d’Ivoire, une pétition pour exiger le licenciement du sélectionneur des Eléphants, Jean-Louis Gasset, circule depuis lundi soir sur la toile. Elle a déjà récolté plus de 21 000 signatures.

La Côte d’Ivoire a signé lundi soir sa deuxième défaite consécutive à la CAN 2023. Les Eléphants ont été massacrés par la Guinée Equatoriale (0-4) au stade Alassane Ouattara à l’occasion de la troisième journée du groupe A. Une humiliation très mal prise surtout par les supporters ivoiriens qui ont vandalisé les matériels roulants de la Fédération de football du pays.

Mais visiblement pas satisfait, ils ont dirigé leur colère contre le sélectionneur Jean-Louis Gasset, considéré comme le premier responsable de cette débâcle des Eléphants. Une pétition a d’ailleurs été lancée pour la démission du technicien français. Lancée depuis lundi soir, la pétition a déjà recueilli plus de 21 900 signatures sur les 25 000 attendus.

« La population ivoirienne a fait confiance malgré elle à Monsieur Jean Louis Gasset pour être le sélectionneur des éléphants pour la CAN 2023. Compétition qui se déroule en Côte d’Ivoire. Avec de mauvaises manœuvres, le dit sélectionneur n’a pas été capable de mettre un peu de joie dans le cœur de la population ivoirienne. Population qui est déjà meurtrie par la cherté de la vie. Alors pour ce manque criard d’humanisme envers toute la population ivoirienne et le manque de compétences de Monsieur Jean-Louis Gasset, nous demandons sa démission immédiate », ont écrit les initiateurs de la pétition, qui réclament également la tête du président de la FIF, Idriss Diallo, et son remplacement par l’ex-candidat malheureux, Didier Drogba.