CAN 2023, Côte d’Ivoire – Sénégal: « Tout peut arriver », Roger Boli

Consultant pour CAF TV, l’ancien international ivoirien, Roger Boli, a analysé les chances des Éléphants contre le Sénégal, en huitièmes de finale de la CAN 2023, ce lundi soir.

Qui sortira vainqueur du choc Sénégal-Côte d’Ivoire? Les deux équipes s’affrontent ce lundi soir (21 heures, GMT+1) au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, à l’occasion des huitièmes de finale de la CAN 2023. Un duel des titans entre le champion d’Afrique en titre et le vainqueur de l’édition 2015.

Impressionnant depuis le début de la compétition, les Lions de la Téranga restent sur un sans faute en phase de poule, avec trois victoires en autant de sorties. Les poulains du sélectionneur Aliou Cissé font parties des meilleurs attaques avec 8 buts marqués pour un seul encaissé. Tout le contraire du pays hôte qui ne doit sa présence au second tour qu’à sa place parmi les quatre meilleurs troisièmes. Les Eléphants ont quitté les phases de groupe avec un bilan d’une victoire et deux défaites dont une humiliation face à la Guinée Equatoriale (0-4).

De quoi pencher la balance dans le camp sénégalais. Mais pour Roger Boli, la Côte d’ivoire peut créer la surprise. Dans une interview accordée à Cafonline, l’ancien joueur ivoirien a analysé les chances des Éléphants devant les Lions. « La Côte d’Ivoire est revenue vivante après la victoire du Maroc. On sait que dans un match, tout peut arriver. Le Sénégal a aussi ses défauts, et c’est aux Eléphants de bien les exploiter. Il faudra être vigilant car cette équipe des Lions a beaucoup de qualité et de rapidité. Il faut éviter de s’écraser rapidement, jouer avec le temps, histoire de les surprendre et jouer avec caractère et volonté », a expliqué le consultant de CAF TV.

Avant d’inviter ses jeunes frères à ne pas louper cette seconde chance: « Les matches précédents ont été très difficiles pour la Côte d’Ivoire. Il reste une dernière chance disponible ; il va falloir s’en emparer et surtout la jouer avec détermination, car le pays le mérite ». Rendez-vous ce soir pour le dénouement.

