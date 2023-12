CAN 2023/Côte d’Ivoire: Salomon Kalou se méfie des Super Eagles du Nigéria

-Publicité-

Avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, l’ancien attaquant ivoirien Salomon Kalou a averti les Eléphants de se méfier de leurs adversaires du Groupe A, en particulier des Super Eagles du Nigéria, une équipe qu’il perçoit comme très dangereuse.

Hôte de la CAN 2023, la Côte d’Ivoire a hérité du Nigéria, de la Guinée-Equatoriale et de la Guinée-Bissau dans le groupe A. Quant aux Éléphants, ils espèrent reproduire l’exploit de l’Égypte en 2006, en étant le dernier pays hôte à accéder à la finale de la compétition.

Alors que l’équipe de Jean-Louis Gasset espère remporter la CAN pour la troisième fois après l’avoir remporté en 1992 et 2015, le Nigeria, triple vainqueur de la CAN, tentera de décrocher une nouvelle fois le titre après l’avoir remporté en 1980, 1994 et 2013.

Les Super Aigles entament la quête de leur quatrième titre continental contre les Djurtus le 14 janvier avant d’affronter les Ivoiriens le 18 janvier au stade Alassane Ouattara d’une capacité de 60 000 places à Abidjan dans l’un des matchs les plus attendus de la phase de groupes du tournoi.

S’exprimant dans une interview accordée à CAFonline, l’ancien attaquant de Chelsea et ex-international ivoirien, Salomon Kalou, a admis que le groupe était difficile, l’équipe de Jose Peseiro étant la plus dangereuse. « Premièrement, c’est un groupe composé de très bonnes équipes, à commencer par le Nigeria qui est une équipe très dangereuse. A chaque CAN, les Super Eagles montrent un grand potentiel », a déclaré Kalou.

« Lors de la dernière édition, la Guinée équatoriale s’est bien comportée et la Guinée Bissau pourrait être la surprise du groupe. Il faudra respecter toutes les équipes et surtout gagner le premier match pour bien démarrer la compétition, car c’est de là que tout commence« , a-t-il ajouté.

La Côte d’Ivoire a accueilli pour la dernière fois la compétition africaine en 1984, une période qui, selon l’attaquant d’Arta Solar7, a semblé une éternité: « Nous sommes heureux d’accueillir toute l’Afrique. Nous avons hâte de célébrer le football. La Côte d’Ivoire est une terre de football. Nous avons eu beaucoup de légendes comme Didier Drogba, Yaya Touré, Gervinho, etc. Des joueurs qui ont fait briller les couleurs du pays pendant de nombreuses années. Organiser cette CAN est quelque chose de très important pour nous, la dernière fois que nous avons accueilli cette compétition, c’était en 1984″.

« Cela fait 40 ans que la Côte d’Ivoire accueille la CAN, ce qui est une éternité pour une nation passionnée de football comme la Côte d’Ivoire. Il y a beaucoup de passion autour de cet événement. Je tiens à remercier Son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, pour les infrastructures mises en place« , a-t-il conclu. Pour rappel, la CAN 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024.