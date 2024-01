CAN 2023, Côte d’Ivoire: « Je pense qu’il faut rester humble », Sébastien Haller

-Publicité-

Entré en jeu en seconde période, Sébastien Haller a également contribué à la qualification de la Côte d’Ivoire en quart de finale de la CAN 2023, tombeuse du Sénégal. Une victoire qui ne monte cependant pas à la tête de l’attaquant ivoirien qui prône l’humilité chez les Eléphants.

La Côte d’Ivoire a su parfaitement saisir sa seconde chance. Après s’être qualifiés de justesse pour les huitièmes de finale de la CAN 2023, les Éléphants ont éliminé le Sénégal, champion d’Afrique en titre, aux tirs au but, en huitième de finale. Menés en début de partie, les hôtes du tournoi ont égalisé en toute fin du temps règlementaire. Et d’arracher la victoire lors de la fatidique épreuve des nerfs. Un exploit qui ouvre les portes des quarts de finale aux Ivoiriens, désormais à trois marches de leur troisième titre continental.

Mais pour Sébastien Haller, il est primordial de garder à l’esprit d’où ils viennent et de rester modestes pour aller jusqu’au bout de la compétition. « Je pense qu’il est essentiel de conserver notre humilité et de rester concentrés jusqu’à la fin de la compétition. Il nous reste encore plusieurs jours, plusieurs matchs, beaucoup de sueur et d’efforts à fournir. Ce soir, nous pouvons peut-être savourer cette victoire, mais je tiens à remercier chaleureusement tous nos supporters, et je tiens à souligner que ce n’est pas terminé », a-t-il déclaré aux journalistes après la rencontre.

En quart de finale, la Côte d’Ivoire affrontera le vainqueur du match entre le Mali et le Burkina Faso. Une rencontre prévue ce mardi soir au stade Amadou Gon Coulibaly, à partir de 18 heures (GMT+1).