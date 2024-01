CAN 2023, Côte d’Ivoire – Guinée Équatoriale: Didier Drogba donne son pronostic

-Publicité-

Didier Drogba exprime sa confiance en la victoire de la Côte d’Ivoire face à la Guinée Équatoriale le lundi 22 janvier 2024.

La survie de la Côte d’Ivoire à la Coupe d’Afrique des Nations est en jeu le lundi 22 janvier 2024. En tant que pays hôte, l’équipe, qui a été battue (0-1) par le Nigeria, doit impérativement l’emporter contre la Guinée Équatoriale ce lundi. En réalité, il n’y a plus de calcul à faire. L’équipe dirigée par Jean-Louis Gasset doit simplement surmonter le défi équatoguinéen. Didier Drogba, l’ancien porteur du numéro 11 des Éléphants, affirme sa conviction en la victoire de l’équipe ivoirienne.

Dans une publication sur son compte X, il a déclaré que la victoire sera au rendez-vous. « Tu aimes ça. On vous a toujours compris, mais comprenez aussi qu’on a toujours fait de notre mieux pour rendre fière notre Patrie. Lundi, on va encore s’engager à fond, ça va chauffer, mais on va GAGNER. Ça chauffe, on est ensemble, ça gagne, on est ensemble à vie, alors attrapons nos cœurs », a répondu Didier Drogba à un internaute taquin.

En tant que pays organisateur, la Côte d’Ivoire aspire à poursuivre la compétition. Il est à noter que Jean-Philippe Krasso, Séko Fofana et les autres joueurs ont bien commencé la Coupe d’Afrique des Nations en remportant le match contre la Guinée-Bissau.