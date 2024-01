CAN 2023, Côte d’Ivoire: Emerse Faé revient sur l’affaire Hervé Renard

-Publicité-

Nouveau sélectionneur de la Côte d’ivoire, Emerse Fae était en conférence de presse ce dimanche, à la veille du match contre le Sénégal en 8è de finale de la CAN 2023. Et le technicien ivoirien est revenu sur la tentative finalement échouée des autorités ivoiriennes pour ramener Hervé Renard sur le banc des Eléphants.

C’était un coup inédit tenté par la Côte d’Ivoire. Après le licenciement de son sélectionneur Jean-Louis Gasset, la Fédération ivoirienne de football a jeté son dévolu sur Hervé Renard, l’ancien coach des Eléphants. Le technicien de 55 ans est à la tête de la sélection féminine française mais la FIF a trouvé le moyen de contourner ce blocage: prêté l’ancien coach de l’Arabie Saoudite jusqu’à la fin de la compétition. Un scénario digne d’un film hollywoodien qui a finalement été un échec, la FFF ayant opposé son véto.

En conférence de presse ce dimanche, la veille de la huitième de finale face au Sénégal, le sélectionneur Emerse Fae est revenu sur cette affaire largement commentée, tant en Afrique que dans le reste du monde. «Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le football. Je connais le milieu. Je sais que vous, les médias, dès que vous pouvez avoir des informations comme celles-ci et les relayer, vous ne vous en privez pas. Vous avez l’opportunité de faire un sujet sur lui, je pense que vous vous êtes vite empressés de le faire», a tout d’abord lancé Faé avant d’avouer ne pas s’être préoccupé de cette rumeur.

«Hervé Renard est, en Afrique, l’un des coachs les plus respectés du continent, parce qu’il a gagné deux CAN, dont une avec la Côte d’Ivoire d’ailleurs. Après, sincèrement, j’avais d’autres préoccupations et d’autres choses à regarder que les rumeurs sur l’arrivée ou pas d’Hervé. S’il était venu, je n’aurais eu aucun souci avec ça. Après, il n’est pas là donc on ne va pas parler de lui, car il n’est pas là.» Le débat est clos!