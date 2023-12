CAN 2023-Côte d’ivoire: Didier Drogba se méfie des Super Eagles du Nigéria

-Publicité-

L’ancien attaquant ivoirien Didier Drogba se méfie de la menace que les Super Eagles du Nigéria représenteront pour les chances des Eléphants dans le groupe A, à la Coupe d’Afrique des Nations 2023 qui débutera en janvier 2024.

Hôte de la compétition, la Cote d’Ivoire espère remporter son troisième titre de la CAN après 1992 et 2015, tandis que le Nigeria, soutenu par le footballeur africain en titre de l’année, Victor Osimhen, visera à remporter sa quatrième couronne de l’histoire.

Les Eléphants sont logés dans le groupe A, avec les Super Eagles, triple vainqueur, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Un groupe à la portée de la Séléfanto qui devrait au moins finir dans les quatre meilleurs troisièmes, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.

Didier Drogba, qui a participé à cinq éditions de la CAN et a mené les Ivoiriens à la finale en 2012 après une défaite 8-7 aux tirs au but contre la Zambie après une prolongation sans but, s’attend à une compétition très difficile pour ses compatriotes, surtout avec une poule A où les trois autres candidats sont capables d’arracher leur ticket pour le second tour.

« Un tirage au sort généreux n’existe pas, car toutes les équipes méritent d’être ici et elles vont se battre, a déclaré Drogba, auteur de 65 buts pour les Éléphants, dans une interview accordée à la BBC. Le Nigeria, avec Victor Osimhen et tous les joueurs dont il dispose, est une grande équipe. Il ne faut pas oublier les deux autres équipes car il y a toujours des surprises. »

« Je pense que notre principal atout sera de nous concentrer sur notre jeu, notre équipe, nos points forts et d’essayer de progresser. C’est à nous d’en profiter au maximum, de soutenir notre équipe et de faire en sorte que le trophée reste chez nous« , a ajouté l’ancien capitaine des Eléphants.

Le Nigéria a remporté la CAN pour la dernière fois en 2013 en Afrique du Sud, et a battu la Côte d’Ivoire en quarts de finale avant de décrocher le sacre face au Burkina Faso en finale.