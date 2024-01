CAN 2023: Claude Le Roy dithyrambique envers Lamine Camara

-Publicité-

La prestation XXL de la pépite sénégalaise Lamine Camara lors de la victoire face à la Gambie (3-0) à la CAN 2023, n’a pas échappé au regard perçant du « sorcier blanc » Claude Le Roy, qui a dressé des louanges au Lion de la Téranga.

Une première participation à une phase finale d’une Coupe d’Afrique des nations et Lamine Camara a déjà convaincu tout le monde. Le jeune milieu de terrain a réalisé une prestation XXL lors de la victoire écrasante du Sénégal face à la Gambie (3-0) lundi, en première journée du groupe C à la CAN 2023. Agressif, technique, rapide et présent dans les bons coups, le pensionnaire de FC Metz a signé un doublé pour le succès précieux des champions d’Afrique en titre qui prennent seuls la tête de leur poule, devant le Cameroun et la Guinée.

De quoi lui valoir les félicitations d’un certain Claude Le Roy. Sur Canal+, l’ancien sélectionneur du Ghana et du Togo a tiré son chapeau au Sénégalais pour son match parfait. « Un jeune gamin qui démarre cette compétition et qui respire le foot. Tout ce qu’il fait c’est le football. Il est à la disposition de l’équipe, du jeu et est assez incroyable. Ce n’est pas parce qu’il a mis un doublé mais pour tout ce qu’il a fait dans le jeu », a salué le « sorcier blanc » lundi dans « Soir de CAN ».

#ToutPourLaCAN 🌍 : "Je trouve ce Sénégal 🇸🇳 plus fort que celui de 2022", lance Guy Demel ! Et vous, quel est votre avis ? pic.twitter.com/PSif7FkOFT — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) January 16, 2024

« Il faut le laisser tranquille »

En conférence de presse d’après-match, Aliou Cissé a également distribué de bons points à son milieu de terrain, qu’il invite à garder le cap. « C’est un jeune joueur qu’il faut laisser tranquille. Je vois déjà vos titres de journaux avec sa photo devant (rires). C’est un jeune qui est amené à progresser. Aujourd’hui son heure est arrivée avec les blessures de Pape Matar Sarr et Nampalys Mendy mais aussi l’absence de Gana Gueye. Il a marqué deux buts mais au-delà des buts c’est le contenu a été bon. On a l’impression qu’il est aguerri parce qu’il a démontré tout le bien qu’on pensait de lui. Il a montré toute sa classe mais il doit rester humble. Il a toute sa carrière devant lui et pour qu’il soit un grand joueur il faudra qu’il soit régulier. Comme on dit c’est facile d’être en haut mais le plus difficile est d’y rester. Je pense qu’il a l’humilité qu’il faut pour ça », a déclaré le patron des Lions de la Teranga.