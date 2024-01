CAN 2023, CI vs Guinée équatoriale: des émissaires d’Alassane Ouattara auprès des Éléphants

-Publicité-

Avant le match opposant la Côte d’Ivoire à la Guinée équatoriale, des représentants du Président Alassane Ouattara ont visité les Éléphants. Verbalement, le Premier ministre et le Vice-président ont exprimé le plein soutien du gouvernement à l’équipe nationale de football.

L’équipe nationale de football ivoirienne se prépare pour un match crucial ce 22 janvier 2024, marquant la fin des rencontres de groupe de la CAN 2023. Les Éléphants, en difficulté, sont obligés de remporter la victoire pour espérer une qualification en huitièmes de finale. Afin de stimuler le moral de l’équipe et de souligner l’importance nationale de ce match, des hauts responsables ont eu des discussions avec les Éléphants. Le Premier Ministre, Robert Beugré Mambé, le Président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, et le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, étaient présents.

En effet, ils ont réitéré le message de soutien du Président Alassane Ouattara aux joueurs et à l’ensemble du personnel. Tiémoko Meyliet Koné a déclaré : « J’ai suivi tous vos matchs. Vous êtes forts ! Libérez votre esprit. Mettez toute l’énergie nécessaire pour gagner. Croyez en vous ! Vous avez toute notre confiance, car nous sommes convaincus que vous allez réussir. » Par ailleurs, l’équipe technique a rassuré les autorités sur la bonne santé des joueurs et a affirmé qu’ils étaient prêts à relever le défi pour rendre fiers les Ivoiriens.